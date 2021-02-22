"Были интригующие моменты". Эксперт похвалил казахстанского супертяжа после победы в бою за титул от WBA

Победа казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (15-0, 14 КО) в бою с нигерийцем Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО) получилась эффектной и показала прогресс боксера. В интервью с корреспондентом Vesti.kz обозреватель спортивного портала leifpm.co Лейф Хансман разобрал поединок и оценил перспективы спортсмена в ближайшем будущем.

Бой состоялся в минувшие выходные в Гамбурге (Германия). Он был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда казахстанец нокаутировал соперника и завоевал за вакантный титул WBA International. После поединка супертяж выразил желание встретиться с топовыми боксерами.

Видео нокдауна и нокаута. Как казахстанский супертяж вырубил "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA

"Это был зрелищный нокаут. Жан порадовал своих поклонников и вновь заставил говорить о себе. Перед боем были определенные интригующие моменты. Однако с первых минут боя казахстанец взял ситуацию под свой контроль. Он выглядел свежее, быстрее и острее соперника. Было заметно, что его оппонент не был готов к такому бою. Кособуцкий - боксер хорошего уровня. В последние два года он начал активно обучаться и добился хорошего развития. Его динамика выглядит многообещающе. Его победа поднимет рейтинг по линии WBA. Объективно он еще не готов к большим боям, но все впереди. Если он будет постепенно повышать уровень оппозиции, то в следующем году может получить свой шанс", - отметил Хансман.

Отметим, что изначально соперником Кособуцкого должен был стать 38-летний Павел Соур (13-3, 8 КО) из Чехии, но тот заразился коронавирусом и отказался от поединка.

Титул от WBA - второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он нокаутом завоевал пояс IBO Inter-Continental.