Ярослава Шведова - о шансах сборной Казахстана на победу на ЧМ, усталости Рыбакиной и возвращении Дияс

Капитан сборной Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг Ярослава Шведова подвела итоги двухдневного противостояния с командой Польши. По итогам проведенных встреч казахстанские теннисистки одержали победу - 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках пятничных матчей в Астане Юлия Путинцева переиграла Магду Линетт, а Елена Рыбакина справилась с Вероникой Фальковской. В субботу Рыбакина оказалась сильнее Линетт, а Путинцева и Анна Данилина в парном матче уступили Фальковской и Алисии Росольской.

- С победой! Второй год подряд сборная Казахстана выходит в финальный этап...

- Спасибо всем большое! Я очень рада, что у девочек получилось снова попасть в финальную стадию. Надеюсь, это будет уже традицией, и в дальнейшем мы будем оставаться только финалистками.

- Девять лет назад в Индиан-Уэллс (США) вы сами играли против Линетт и победили ее. Были ли какие-то подсказки от вас Юлии и Елене, основанные на вашем опыте игре с ней?

- Это было очень давно, и я, кстати, не помню этого матча (смеется). Но я вообще часто не помню свои матчи. Мы знали план на встречу ко всем соперницам. Девчонки молодцы, мы готовились к этому матчу, так как обе топовые польки не любят грунт, и мы готовились к этому. Из-за этого стелили грунт, плюс это покрытие совпадает с сезоном девочек. Как в прошлом году, так и в этом, для нас это стало стопроцентным плюсом. Они молодцы.

Елена тоже, сыграв такую шикарную серию в Америке, все равно приехала и выложилась на полную. Сегодня она была очень уставшая. Вся команда и болельщики ее поддерживали, и она заряжалась этой энергетикой. Было непросто, и по счету это видно. Местами было тяжко, но она собралась духом и завершила матч.

- Многих интересует, почему не сыграли Гозаль Айнитдинова и Жанель Рустемова, когда результат противостояния уже был предрешен?

- Юлия изъявила желание сыграть, а Анна - наша парница. Чтобы они сыгрывались, чувствовали пользу от этого матча. Это наши более статусные игроки, и для зрителей это была хорошая атмосфера. Было много людей, несмотря на такую необычную погоду для апреля. Я очень благодарна всем, что сквозь снег и буран пришли поболеть за нас.

- До финальной стадии еще больше полугода. Если Зарина Дияс вернется в строй, будете ли вы на нее рассчитывать?

- Мы посмотрим, в зависимости от результатов и состояния команды взвешивать все, собирать сильнейший состав.

- По силам ли команде побороться за главный трофей Кубка Билли Джин Кинг в этом году?

- Конечно, побороться мы можем и, надеюсь, не только побороться. Играя за страну, ты иногда можешь открыть в себе какие-то сверхъестественные ресурсы и обыграть любого, сыграть невероятно. Всегда есть шанс у всех, но надеюсь, что у нас их еще больше, чем у всех (смеется).

- Видите ли вы кого-то из текущего или прошлого состава сборной Казахстана следующего капитана команды? К примеру, Путинцева выглядит душой команды...

- Да, она очень позитивная, очень классная и разговорчивая. Даже вчера, когда разговаривала с Жанель, она сказала, что так устала смотреть матчи, столько эмоций, и в автобусе она устала, а в то же время Юлия продолжала разговаривать, хотя она сыграла матч. По поводу следующего капитана - я еще молодая (смеется). Лет через 40? Ну посмотрим. Это тоже желание игрока, есть ли оно, какое уважение будет иметь игрок. Это непростая работа, нервозная местами, а местами классная. Девочки все у нас молодые, у них есть еще много лет карьеры впереди.

Отметим, что финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 7 по 12 ноября. Однако место проведения матчей все еще неизвестно.

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