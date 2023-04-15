"Не ожидала". Астанинская погода шокировала Елену Рыбакину

Седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина после досрочной победы над сборной Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг уделила внимание и погоде в Астане. Она нашла причину порадоваться апрельскому снегу в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Благодаря победе над Магдой Линетт со счетом 6:4, 6:2 Рыбакина принесла сборной Казахстана третье очко в противостоянии с Польшей - 3:0. Теперь казахстанские теннисистки стали недосягаемыми для соперниц.

Часто ли я играла в теннис, когда за окном был снег? Кстати, да, не так много турниров у нас проводят зимой, когда идет снег. Сегодня мы не ожидали, смотрели прогноз погоды. Еще вчера становилось прохладно, но я не ожидала, что будет настолько много снега. Мне кажется, в этом году я снег толком и не видела, поэтому классно, что хотя бы удалось увидеть (улыбается).

Также Рыбакина рассказала о ходе матча с Линетт, высказалась о своих дальнейших планах на европейских турнирах и ответила на вопрос о посещении всех городов Казахстана.

Отметим, что сегодня в Астане выпало аномальное количеств осадков для середины апреля в виде снега. Дневная температура воздуха опустилась до минус семи градусов.

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