Рыбакина прокомментировала выход на ЧМ-2023 и рассказала о посещении всех городов Казахстана

Лидер казахстанского тенниса Елена Рыбакина прокомментировала досрочный выход сборной в финальную стадию чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг. Благодаря победе над Магдой Линетт счет в противостоянии стал 3:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче второго игрового дня встретились две лучшие теннисистки своих стран (из числа вызванных). 23-летняя Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, в непростом противостоянии переиграла 31-летнюю Линетт, находящуюся на 19-й строчке - 6:4, 6:2.

Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Елены. Стоит отметить, что они впервые сыграли друг с другом на грунтовом покрытии.

- Поздравляем вас с победой! Краткий комментарий по итогам матча.

- Сложный матч. Я настолько чувствовала усталость, что даже в конце (во время интервью на корте) я не поняла вопроса, если честно. Думаю, что я чувствовала корт уже лучше, чем вчера, но какая-то усталость от перелетов, недавнее возвращение из Америки в Европу, а потом прилет сюда... Все наложилось, график сложный, поэтому было очень непросто. Надеюсь, что к следующим турнирам удастся восстановиться.

- Игра была очень непростая, особенно до девятого гейма первого сета. Что произошло в тот момент?

- Изначально, мне кажется, во всем первом сете у меня были шансы сделать брейк, потому что на ее подаче было больше-меньше, более долгие геймы проходили. На моей подаче были более простые геймы. Я пыталась находить свою игру, и в какие-то моменты не совсем правильные решения принимала. Но в этом гейме удалось (сделать брейк) и потом, конечно, стало легче.

- Понятно, что от игроков это не зависит, но есть ли у вас предпочтения, где бы хотели вы играть матчи финальной стадии?

- В зависимости от календаря. Потому что не хотелось бы летать далеко с предыдущего турнира. Честно, я не уверена, что есть полный календарь WTA-турниров на конец года, поэтому (хотелось бы) что-то ближе к тем турнирам, которыми мы будем заканчивать год.

- Следующие турниры у вас в Штутгарте, Риме и Мадриде. Вы уже адаптировались к игре на грунтовом покрытии?

- Думаю, что прошло все еще мало времени. Эти два матча, конечно, идут мне на пользу. С каждым днем, каждой тренировкой и матчем я буду привыкать все больше к грунту, но главное сейчас добраться до других турниров и оставаться здоровой, без каких-либо травм, потому что непростые перелеты... Я думаю, что это основная задача сейчас.

- Последнее время теннис в Казахстане обрел новый уровень популярности. Есть ли у вас в планах посетить все города Казахстана и встретиться с детьми?

- Конечно, было бы здорово посетить все города, но, к сожалению, с таким графиком это очень сложно. Но надеюсь, что в будущем получится. Мне очень нравится Алматы очень, но туда тоже нечасто удается вернуться, поэтому надеюсь, что в будущем.

- Ведете ли вы географию тех стран, в которых вы уже играли?

- Честно, нет. Мне кажется, что не во многих странах я побывала, так как календарь примерно одинаковый, и еще много стран, надеюсь, удастся посетить.

После трех одиночных матчей сборная Казахстана оторвалась от Польши со счетом 3:0 и стала недосягаемой для соперников. Благодаря этому успеху казахстанская дружина квалифицировалась в финальную часть турнира, которая пройдет в ноябре. Место проведение будет известно позже.

Отметим, что изначально на Beeline Arena в рамках сегодняшнего игрового дня должны были пройти три встречи. Теперь, ввиду досрочной победы казахстанской команды, вторая одиночная игра была отменена, однако зрители смогут насладиться парной встречей, результате которой на итоге уже никак не скажутся.

Напомним, что вчера Рыбакина переиграла другую польскую теннисистку Веронику Фальковску.

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