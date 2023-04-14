Рыбакина принесла Казахстану второе очко в матче с Польшей за выход на ЧМ

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, обыграла польку Веронику Фальковскую (253-е место в рейтинге WTA) на Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Рыбакина выиграла в двух сетах - 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час и 26 минут. В ее ходе Елена сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку. Ее соперница отыграла без двойных ошибок, выполнив при этом одну подачу навылет.

Ранее Юлия Путинцева победила Магду Линетт. Таким образом, Казахстан ведет в противостоянии с Польшей - 2:0.

На заключительный день противостояния, 15 апреля, запланировано проведение двух одиночных матчей, а также одного парного:

Елена Рыбакина - Магда Линетт;

Юлия Путинцева - Вероника Фальковская;

Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская.

Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг. Автоматически участие на этом турнире себе гарантировали сборные Швейцарии (действующий обладатель кубка) и Австралии (прошлогодний финалист).

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