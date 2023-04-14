Казахстан выиграл первый матч у Польши за выход на ЧМ по теннису

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, обыграла 19-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши на Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Путинцева победила в двух сетах - 7:5, 6:3 и вывела Казахстан вперед в противостоянии с Польшей.

Встреча в Астане длилась 1 час и 47 минут. Юлия уступала 0:4 и 2:5 по ходу первого сета, однако отыграла три сетбола и сделала камбэк.

Отметим, что сегодня, 14 апреля, также сыграет лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина, ее соперницей станет Вероника Фальковская.

Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг. Автоматически участие на этом турнире себе гарантировали сборные Швейцарии (действующий обладатель кубка) и Австралии (прошлогодний финалист).

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