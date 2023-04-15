Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису

Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Это стало возможно благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт. В первом сете казахстанка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, "горела" 1:2, 2:3, 3:4, но все же сумела оставить партию за собой - 6:4, а второй сет Рыбакина выиграла - 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты.

Таким образом, Казахстан победил Польшу в матчевом противостоянии со счетом 3:0.

Как итог, четвертый одиночный матч Юлия Путинцева - Вероника Фальковская сыгран не будет. Однако зрители смогут увидеть парную встречу Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская, ее исход уже ни на что не повлияет.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"