Вторая ракетка Казахстана "взорвалась" вслед за Рыбакиной

Критика плотного графика в теннисном туре продолжает набирать обороты. Следом за Еленой Рыбакиной обеспокоенность выразила и Юлия Путинцева. Вторая ракетка Казахстана поделилась своими мыслями о сложностях календаря и переходах между покрытиями, передают Vesti.kz.

Путинцева поддержала Рыбакину, отметив, что график соревнований становится все более изнурительным для игроков.

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"Было бы идеально, если бы все турниры проходили в одном регионе. Например, если бы мы играли на грунте где-нибудь в Европе, это значительно облегчило бы задачу. Постоянные перелеты после американской серии, возвращение в Австралию, а затем снова в Европу - это очень утомляет. Мы почти без перерывов выступаем весь год, и каждая дополнительная неделя с перелетами через океан становится настоящим испытанием", - сказала теннисистка.

Путинцева также отметила, как непросто дается смена покрытий без полноценной подготовки.

"Сейчас я играю на очень быстром харде, а не тренируюсь на грунте. У меня еще есть немного времени - сегодня вечером я лечу в Европу, и с понедельника начну подготовку", - приводит ее слова The First Serve.

Напомним, что Путинцева и Рыбакина помогли сборной Казахстана обыграть команды Австралии и Колумбии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

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