Рыбакина рассказала о проблемах после камбэка за Казахстан

Казахстанка Елена Рыбакина, занимающая десятую строчку в мировом рейтинге, поделилась размышлениями о вызовах плотного графика и непростых условиях, с которыми сталкиваются профессиональные теннисистки во время сезона, передают Vesti.kz.

Недавно Рыбакина внесла весомый вклад в успех сборной Казахстана, которая в квалификации Кубка Билли Джин Кинг обыграла команды Австралии и Колумбии. Однако, как признается сама теннисистка, участие в таких турнирах требует серьезной адаптации к смене часовых поясов, покрытия и частым переездам.

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"Расписание очень насыщенное, порой даже трудно запланировать участие в Кубке Билли Джин Кинг, - говорит Рыбакина. - В идеале, если мы уже находимся в какой-то части света, удобнее было бы и турниры проводить в этом регионе. Сейчас начинается грунтовый сезон, и многие уже сыграли на этом покрытии. Поэтому возвращаться и снова играть на харде непросто. Лучше, конечно, строить календарь так, чтобы турниры были ближе к локациям, где мы собираемся находиться".

В этом году Рыбакина сознательно пропустит турнир категории WTA 500 в Штутгарте, что приведет к потере очков, заработанных там в прошлом сезоне. Тем не менее, она спокойно относится к такому развитию событий.

"Я не могу участвовать во всех турнирах подряд. Штутгарт - это отличный турнир, но мне всегда доставляет удовольствие играть за сборную. Приятно представлять свою страну, и я довольна тем, что сделала этот выбор. С нетерпением жду финала в Шэньчжэне", - приводит слова теннисистки The First Serve.

Следующий турнир для казахстанской теннисистки - грунтовый категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 22 апреля по 4 мая.

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