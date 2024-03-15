В сборной Казахстана решили судьбу Елены Рыбакиной

Сборная Казахстана по теннису 12-13 апреля сыграет на выезде квалификационный матч "Кубка Билли Джин Кинг" против Японии, передают Vesti.kz.

Пресс-служба ФТК представила состав казахстанской команды:

Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова.

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Противостояние пройдет на хардовом корте арены Ariake Coliseum. Отборочные матчи "Кубка Билли Джин Кинг" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч, и пройдут в трехсетовом формате.

В Токио не выступит лидер команды Елена Рыбакина. В этом году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Тренерский штаб сборной решил, что Елена пропустит матч против японок, чтобы не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым Рыбакина должна подойти здоровой и в оптимальной форме. Для Елены в этом году приоритетным является выступление на Олимпиаде.