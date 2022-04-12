"Тоже могут быть опасными". Шведова - о составе Казахстана на матчи с Германией и отсутствии Петкович

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова рассказала о готовности к матчу Кубка Билли Джин Кинг против команды Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игроки обеих команд уже прибыли в столицу Казахстана и приступили к тренировкам. Шведова отметила, что в одиночных матчах команду представят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, а в парном, скорее всего, с Путинцевой сыграет Анна Данилина. Запасными в команде являются Зарина Дияс и Жибек Куламбаева.

"Подготовка проходит хорошо. Теннисистки привыкают к разнице во времени. Хорошее настроение в команде, на позитиве. С нетерпением уже ждем матчи.

У нас молодая команда. Все они профессионалы, играют на одинаковых турнирах на одинаковом уровне. Поэтому нет различия между игроками, кто более опытный, кто нет. У всех есть свои сильные стороны, есть моменты, которые нужно улучшать. Но в общем каждый игрок идет отдельно со своим багажом.

Парный матч будет пятым, решающим. И по ходу игры будем смотреть и подстраиваться. Но на данный момент мы будем отталкиваться от рейтинга и опыта игроков. И сейчас по рейтингу идут Елена и Анна. И по сильным сторонам каким-то. Командные соревнования пробуждают иногда у игроков нереальные способности. На таких турнирах любой может обыграть любого, вне зависимости от рейтинга. По ходу будем смотреть, планировать, подстраиваться и выходить лучшим составом.

Мы смотрим и отталкиваемся от того, что есть. Даже в отсутствие Петкович у немок хороший состав. Будем готовиться, настраиваться. У них тоже очень звездный первый номер, есть второй номер по рейтингу - непростой соперник, и два игрока, которые давно в туре и тоже могут быть опасными. Нужно ко всему готовиться", - сказала Шведова.

Напомним, игры пройдут 15-16 апреля в Национальном теннисном центре в Нур-Султане. Победитель встречи, которая будет состоять из пяти игр, выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

От Германии сыграют Анжелика Кербер, Юле Нимайер, Анна-Лена Фридзам и Лаура Зигемунд.

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