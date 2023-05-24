Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг

Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 21:16
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки Казахстан оказался в группе B вместе с командами Австралии и Словении. 

Группа A

Швейцария, Чехия, США

Группа B

Австралия, Казахстан, Словения

Группа C

Испания, Канада, Польша

Группа D

Франция, Италия, Германия

Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).

В апреле сборная Казахстана в квалификации обыграла в Астане Польшу.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
WTA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:16
Кубок Билли Джин Кинг
Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг
14 мая, 12:19
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстанские теннисисты сенсационно пробились на чемпионат мира среди юношей
5 мая, 19:16
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстанские теннисистки сенсационно вышли на чемпионат мира
18 апреля, 08:52
Кубок Билли Джин Кинг
Назван главный козырь Казахстана после выхода на ЧМ по теннису
17 апреля, 19:39
Кубок Билли Джин Кинг
Женская сборная Казахстана по теннису показала историческое достижение после выхода на ЧМ
17 апреля, 15:05
Кубок Билли Джин Кинг
Пробились на ЧМ по теннису. Что теперь ждет сборную Казахстана с Еленой Рыбакиной
16 апреля, 04:37
Кубок Билли Джин Кинг
Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам
15 апреля, 19:50
Кубок Билли Джин Кинг
Ярослава Шведова - о шансах сборной Казахстана на победу на ЧМ, усталости Рыбакиной и возвращении Дияс
15 апреля, 18:02
Кубок Билли Джин Кинг
После досрочного выхода на ЧМ по теннису Казахстан проиграл матч в парном разряде
15 апреля, 16:27
Кубок Билли Джин Кинг
Зарубежный художник презентовал картину Елене Рыбакиной
© 2008 - 2023 ТОО «EML»