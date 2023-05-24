Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки Казахстан оказался в группе B вместе с командами Австралии и Словении.

Группа A

Швейцария, Чехия, США

Группа B

Австралия, Казахстан, Словения

Группа C

Испания, Канада, Польша

Группа D

Франция, Италия, Германия

Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).

В апреле сборная Казахстана в квалификации обыграла в Астане Польшу.