Стал известен лидер группы Казахстана после первого тура Кубка Билли Джин Кинг

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Сегодня 17:42
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Сборная Словении лидирует после первого дня в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в группе, где представлена команда Казахстана, сообщают Vesti.kz. Матчи проходят в Севилье (Испании).

В матчевой встрече с командой Австралии словенки победили в двух из трех игр.

В первом матче Кайя Юван одолела Айлу Томлянович - 6:4, 6:1.

Во втором поединке Тамара Зиданшек оказалась сильнее Дарьи Сэвилл - 6:1, 6:4.

В парном матче австралийки Кимберли Биррелл и Сторм Хантер обыграли Элу-Налу Милич и Веронику Эрьявец, - 7:5, 6:7(2), 10:5.

9 ноября в рамках группы B австралийки сыграют с Казахстаном.

Метки:
WTA

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