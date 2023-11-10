Не справились без Рыбакиной. Казахстан досадно закончил ЧМ по теннису

Сборная Казахстана по теннису не смогла пробиться в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, который еще называют чемпионатом мира. Игры проходят в испанской Севилье, сообщают Vesti.kz.

Сначала казахстанские теннисистки, выступающие в группе В, уступили Австралии - 1:2, а теперь сегодня, 10 ноября, неудачно выступили против Словении.

Первой на корт вышла Анна Данилина и проиграла Кайе Юван в двух сетах - 1:6, 0:6.

А после того, как Юлия Путинцева уступила Тамаре Зиданшек первый сет - 2:6, то Казахстан потерял шансы на выход в плей-офф ЧМ по теннису.

Отметим, что Словения победила Австралию в первом матче - 2:1.

В финальной части Кубка Билли Джин Кинг 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выходят по одной лучшей сборной.

Увы, без Елены Рыбакиной казахстанская сборная не смогла пройти дальше - первая ракетка страны не сыграла из-за травмы спины. Хотя с ней она считалась фаворитом группы, но Словения приятно удивила своих болельщиков.