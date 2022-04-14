Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Казахстан - Германия

Сегодня, 14 апреля, в Нур-Султане состоялась официальная жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг, в котором встретятся женские сборные Казахстана и Германии по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встречи одиночного и парного разрядов пройдут в Национальном теннисном центре 15 и 16 апреля.

Пятница, 15 апреля

Одиночный разряд: Юлия Путинцева - Анжелика Кербер

Одиночный разряд: Елена Рыбакина - Лаура Зигемунд

Суббота, 16 апреля

Одиночный разряд: Елена Рыбакина - Анжелика Кербер

Одиночный разряд: Юлия Путинцева - Лаура Зигемунд

Парный разряд: Рыбакина/Данилина - Анна-Лена Фридзам/Юле Нимайер

Команды будут играть до трех побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.

Официальные спонсоры матча: природная минеральная вода Turan и акимат города Нур-Султан.

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