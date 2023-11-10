Рыбакина сыграет? Назван состав сборной Казахстана на матч ЧМ по теннису

Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 14:36
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Представлен состав состав пар матча групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Словении, сообщают Vesti.kz.

Игра состоится сегодня в Севилье (Испания). Начало в 15:00 по времени Астаны.

Судя по всему, лидер команды Елена Рыбакина, пропустившая предыдущую встречу с Австралией из-за проблем со спиной, не выступит и в предстоящей игре.

В первом поединке матчевой встречи со Словенией на корт выйдут Анна Данилина и Кая Юван. Во второй паре сразятся Юлия Путинцева и Тамара Зиданшек. В заключительном поединке Данилина в паре с Жибек Куламбаевой будет противостоять дуэту Вероника Эрьявец/Эла Нала Милич.

В сборной Казахстана прокомментировали отсутствие Рыбакиной в матче Кубка Билли Джин Кинг

Противостояния состоят из трех матчей: двух одиночных и одного парного.

Кубок Билли Джин Кинг называют чемпионатом мира. Призовой фонд турнира - 9,6 миллиона долларов.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна

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