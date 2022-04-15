Рыбакина с разгрома дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг

Первая ракетка Елена Рыбакина дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг против Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей была Лаура Зигемунд, у которой она выиграла в двух сетах - 6:0, 6:1. Встреча в Нур-Султане длилась 1 час и 12 минут, в ее ходе Рыбакина сделала шесть эйсов при двух двойных ошибках, тогда как у соперницы следующие показатели - 2/5.

Напомним, что в стартовой встрече противостояния Казахстана с Германией Юлия Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер.

16 апреля продолжится противостояние теннисисток Казахстана и Германии. Будут сыграны еще два одиночных матча и парная встреча.

Команды будут играть до трех побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

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Официальные спонсоры матча: природная минеральная вода Turan и акимат города Нур-Султан.

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