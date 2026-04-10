Путинцева принесла Казахстану первую победу в отборе на ЧМ по теннису

Казахстан выиграл первый матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Канады в Астане, передают Vesti.kz.

Юлия Путинцева (№74) победила Кайлу Кросс (№198) со счётом 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Путинцева не отметилась эйсами, но допустила одну двойную ошибку. Кросс, в свою очередь, выполнила одну подачу навылет при двух двойных ошибках.

Противостояние включит в себя пять матчей.

Сегодня, 10 апреля, также состоится встреча между Соней Жиенбаевой (№1023) и Бьянкой Андрееску (№130).

А в субботу, 11 апреля, пройдёт парный матч Анны Данилиной (№7 в парном разряде) и Жибек Куламбаевой (№145 в паре) против Арианы Арсено (№217) и Александры Ваграмовой (№306).

А затем пройдут одиночные матчи Жиенбаева - Кросс и Путинцева ‐ Андрееску.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в финальную часть чемпионата мира - Billie Jean King Cup Finals, которая пройдёт в сентябре в Шэньчжэне (Китай).