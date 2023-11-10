Казахстан узнал цену отсутствия Рыбакиной на ЧМ по теннису

Сборная Казахстана по теннису неудачно выступает в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в испанской Севилье, который еще называют чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Казахстан представлен в группе В, и в первом противостоянии из трех матчей проиграл Австралии - 1:2.

Сегодня, 10 ноября, наша команда играет против Словении и уступила в первой игре. Анна Данилина проиграла Кайе Юван в двух сетах - 1:6, 0:6.

Отметим, что 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Призовой фонд турнира - 9,6 миллиона долларов.

К сожалению, казахстанской сборной не может помочь первая ракетка страны Елена Рыбакина, у нее проблемы со спиной. И как видно, без нее команда играет неважно.