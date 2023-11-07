Казахстан узнал отличную новость перед розыгрышем Кубка Билли Джин Кинг

Призовой фонд финальной стадии командного женского турнира Кубка Билли Джин Кинг составит рекордные 9,6 миллионов долларов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ITF.

Эти суммы, эквивалентные призовому фонду финала Кубка Дэвиса 2023 года.

Чемпионы мира этого года получат рекордные 2,4 миллиона долларов в рамках программы, направленной на повышение ценности женского спорта.

Рекордный призовой фонд этого года будет распределен следующим образом:

- Чемпионы мира получат 2,4 миллиона долларов

- Вторые места получат 1,44 миллиона долларов

- Полуфиналисты получат 960 тысяч долларов

- Команды группового этапа получат по 480 тысяч долларов.

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Розыгрыш Кубка Билли Джин Кинг начнется 7 ноября в Севилье (Испания), и продлится до 12 ноября.

Казахстан попал в группу В, где сыграет с командами Австралии (9 ноября) и Словении (10 ноября).