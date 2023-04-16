Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам после досрочного выхода в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Напомним, сборная Казахстана досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по теннису. Это стало возможно благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.

"Квалифицировались. Спасибо огромное всем за поддержку, надеюсь, скоро вернусь. И, конечно же, большое спасибо всей команде", - написала Рыбакина в Instagram.

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Отметим, что финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 7 по 12 ноября. Однако место проведения матчей все еще неизвестно.

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