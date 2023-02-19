Сборная Казахстана назвала состав на матчи квалификации Кубка мира по баскетболу

Сборная Казахстана по баскетболу готовится к выездным матчам квалификации Кубка мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу БК "Астана".

23 февраля в Гонконге команда сыграет со сборной Китая, а 26 февраля подопечным Олега Киселева предстоит встреча с Австралией в Мельбурне.

Состав сборной Казахстана: Рустам Мурзагалиев ("Астана"), Вадим Щербак ("Астана"), Магжан Сарсенгалиев ("Астана"), Александр Оразбеков ("Астана"), Олег Балашов ("Астана"), Максим Марчук ("Астана"), Шаим Куанов ("Тобол"), Роман Марчук ("Астана"), Руслан Айткали ("Астана"), Аскар Майдекин ("Астана"), Дмитрий Гаврилов ("Астана"), Роберт Пан (IRBIS), Антон Быков ("Тобол").