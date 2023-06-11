Основной состав БК "Астана" не будет участвовать в чемпионате Казахстана

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Сегодня 14:57
©БК "Астана"

БК "Астана" в следующем сезоне ожидают серьезные изменения. Подробности рассказал генеральный директор клуба Самсон Аракелян, сообщают Vesti.kz.

"Главная новость: со следующего сезона основной состав "Астаны" не будет участвовать в Национальной лиге. Ее заменит "Астана Академия" - вторая команда нашего клуба, в которой будет собрана молодежь до 23 лет. Многие из этих игроков уже проявили себя в этом сезоне, сыграв несколько матчей в национальном чемпионате и, несмотря на юный возраст, сумев дать бой опытным профессионалам.

Для молодых баскетболистов регулярная игровая практика в Национальной лиге станет отличной возможностью для развития. Конечно, перед ними будет стоять задача выхода в плей-офф, и мы надеемся, что болельщики будут поддерживать эту команду так же активно, как и основную. Кроме того, у лучших молодых игроков будет возможность впоследствии перейти к старшим одноклубникам.

Что касается первой команды, то она будет участвовать в Суперкубке РК - это новый турнир, в котором, помимо нас, будут участвовать три клуба, занявшие призовые места в Национальной лиге. Суперкубок будет проходить по круговой системе, каждая команда сыграет по одной игре с каждым соперником.

Таким образом, "Астану" в предстоящем сезоне представят три команды.

"Астана" - будет участвовать в Единой Лиге ВТБ, WASL, Кубке и Суперкубке РК.

"Астана Академия" - будет участвовать в Национальной лиге РК.

"Астана молодежная" - будет участвовать в Высшей лиге РК, а также будет базовой командой для подготовки сборной Казахстана U-16.

Надеюсь, принятые реформы помогут привнести больше интриги в Национальную лигу и это даст важную игровую практику новому поколению казахстанских игроков и, конечно, поможет основной команде разгрузить насыщенный календарь международных турниров", - написал Аракелян в Instagram. 

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Метки:
Астана БК

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