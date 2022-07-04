Сборная Казахстана по баскетболу решила судьбу конкурентов в отборе на Кубок мира-2023, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы уступили команде Бахрейна (51:62) в последнем туре отборочного раунда, потерпев не только первое поражение, но обеспечив конкурентам выход в следующий круг.

Бахрейнцы выиграли второй матч в группе (восемь очков), а их конкуренты из Сирии (шесть очков) проиграли Ирану (56:91).

Добавим, что ранее казахстанские баскетболисты досрочно выиграли квалификацию в следующий раунд. Они не только набрали 11 очков, но и два раза обыграли конкурентов из Ирана (73:69 и 68:60).

Казахстан одержал пятую победу подряд и выиграл группу отбора на Кубок мира

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