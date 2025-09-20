"Каспий" впервые в истории завоевал Кубок Казахстана

В финале Кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд "Каспий" (Актау) одержал историческую победу над "Барсами Атырау", передают Vesti.kz.

Матч получился напряжённым и зрелищным: соперники несколько раз сравнивали счёт, а исход встречи решился только во втором овертайме. Итоговый результат — 85:78 в пользу "Каспия".

Для клуба из Актау этот трофей стал первым в истории. Ранее в турнире безраздельно доминировала "Астана", а единственной командой, способной оспаривать её лидерство, были именно "Барсы Атырау".





Таким образом, "Каспий" вписал своё имя в историю казахстанского баскетбола, став обладателем Кубка страны впервые. Бронзовые медали турнира завоевала "Астана", обыгравшая в матче за третье место Алматы - 84:68.