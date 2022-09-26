В Сети появилось видео драки баскетболисток после поражения на чемпионате мира

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Вчера 18:35
©Кадр из видео

Две баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу подрались между собой после поражения от Сербии (68:81) в матче чемпионата мира в Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их драку засняли в подтрибунном помещении, когда представительница сборной Сербии давала интервью. Девушек разняли другие баскетболистки сборной Мали.

Это поражение стало четвертым подряд для Мали на групповом этапе, тогда как Сербия отпраздновала вторую победу при двух поражениях.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит с 22 сентября по 1 октября в Сиднее (Австралия).

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Метки:
Баскетбол Мали Сербия Массовая драка

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