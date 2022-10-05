"Астана" стартовала с поражения в новом сезоне Единой лиги ВТБ

БК "Астана" стартовал в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz. В первом матче казахстанский клуб на выезде играл с "Автодором".

Встреча прошла в Саратове и завершилась победой хозяев со счетом 94:72 (25:15, 22:15, 25:19, 22:23).

Самым результативным в составе "Астаны" стал Даниил Аксенов, набравший 21 очко.

"Поздравляю "Автодор" с победой! Соперник показал хорошую игру. Мы не справились с Райаном Боутрайтом, который хорошо двигал мяч и решал ключевые ситуации на последних секундах владения. Кроме того, мы проиграли хозяевам 17 подборов и не сумели остановить их быстрые прорывы - фирменный стиль "Автодора". После большого перерыва внесли коррективы в свою игру, поменяли защиту, однако и это не принесло результата. Мы работаем над реализацией моментов и продолжаем искать лидера, который сможет повести команду за собой. Теперь вернемся домой и начнем готовиться к следующему матчу с московским МБА", - цитирует главного тренера "Астаны" Олега Киселева сайт Лиги.

Следующий матч "Астана" проведет дома 9 октября против московского МБА. На этот матч уже открыта продажа билетов.