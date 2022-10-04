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Открыта продажа билетов на первый домашний матч "Астаны" в Единой Лиге ВТБ

Открыта продажа билетов на первый домашний матч "Астаны" в Единой Лиге ВТБ
©ПБК "Астана"

Открыта продажа билетов на первый домашний матч "Астаны" в новом розыгрыше Единой Лиги ВТБ - против МБА.

Команда из Москвы - дебютант турнира, однако за плечами у клуба, основанного в 2013 году, есть многолетний опыт выступлений в российской Суперлиге. В составе команды есть и знакомые имена: за нее выступает экс-форвард «Астаны» Марк Тихоненко. Противостояние лучшего казахстанского баскетбольного клуба и нового поколения российских игроков (многие в команде младше 25 лет) определенно должно получиться захватывающим.

Матч пройдет 9 октября на велотреке "Сарыарка", старт в 15:00.

Купить билеты можно на сайте Zakazbiletov.

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Метки:
Астана БК Единая лига ВТБ

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