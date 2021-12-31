Много зараженных, травмы и отказ Джоковича от вакцинации. Что происходит перед началом нового теннисного сезона

Автор: Димаш Тулегенов

Новый сезон в теннисном мире еще не начался, но разговоров и имеющихся проблем уже предостаточно. С 1 января на территории Австралии начнут проходить турниры, которые служат для игроков финальной подготовкой к Открытому чемпионату Австралии. Корреспондент Vesti.kz - подробнее о том, что заботит фанатов тенниса.

Первый турнир "Большого шлема" в году всегда особенный, ведь проходит он в Австралии. Два крупных соревнования проходят в Европе, один - в США, и еще один как раз в Австралии. А туда, как все понимают, добраться нелегко, особенно с учетом эпидемиологической ситуации.

В прошлом году именно там теннисистам пришлось сидеть в так называемом "пузыре" две недели. Случилось это по той причине, что на одном борту с ними летел человек, позже сдавший положительный тест на коронавирус. Спортсменам в течение 14 дней нельзя было выходить из своих номеров, и многие жаловались на то, что растеряли свою форму.

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К этому году власти Австралии подсуетились и решили сделать так: теперь участвовать в Australian Open смогут исключительно вакцинированные теннисисты, без исключений. Вернее сказать, что разрешено выступать тем, у кого есть официальный медотвод, но трактовка "не хочу" или "не собираюсь" не подойдет.

Долгое время в медиа обсуждали, будут ли играть в Мельбурне чемпион и финалист прошлого розыгрыша турнира Новак Джокович и Даниил Медведев. Оба на протяжении последних месяцев получили репутацию если не противников вакцинации, то тех, кто больше доверяет своему иммунитету, а не прививке.

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Ну и буквально на днях появилась информация, что Джокович не собирается вакцинироваться. По данным различных источников, представители первой ракетки мира даже просили организаторов дать сербу исключение, но в этом ему вежливо отказали. Отец спортсмена, знаменитый своими высказываниями, тоже дал понять, что рекордная, 21-я победа на "Больших шлемах" в приоритете, но если сын не захочет лететь в Австралию по имеющимся правилам, то он без проблем завоюет исторический титул уже в июне в Париже.

Медведев же, судя по уверенному утвердительному ответу на вопрос об участии на Australian Open, все же вакцинировался (либо получил медотвод). С Джоковичем пока не все ясно, но, помимо него, соревнования уже точно пропустят не восстановившийся от травмы Доминик Тим и легендарный Роджер Федерер, который вернется на корт чуть позже.

Еще на прошлой неделе в Австралию прилетел топовый канадский теннисист Денис Шаповалов. И по прилете он сдал положительный тест на коронавирус. Также заболели коронавирусом сразу четверо российских теннисистов - Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.

До этого, после выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), заразился коронавирусом и Рафаэль Надаль. Интересно, что там испанец тренировался и играл с Шаповаловым. Кроме того, в соревнованиях участвовал и Рублев. Любопытно, что теннисисты регулярно сдавали там ПЦР-тесты, включая те, что перед прилетом и перед вылетом.

У всех этих игроков еще есть время непосредственно перед Australian Open, который стартует 17 января. Но из-за болезни их планы по подготовительным турнирам точно оборвались, и непонятно, в какой форме и игровом тонусе они подойдут к главным стартам 2022 года.

Все это пока идет на руку одному из фаворитов турнира, второй ракетке мира Медведеву. В настоящее время россиянин активно тренируется с другими здоровыми теннисистами в Австралии, а также готовится к старту соревнований ATP Cup.

Известно, что многие казахстанские теннисисты начнут сезон в Австралии уже 3 января. На турнире WTA 500 в Аделаиде сыграет Елена Рыбакина. На соревнованиях WTA 250 и ATP 250 - Юлия Путинцева и Александр Бублик соответственно.

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Фото: Australian Open, ATP Masters Paris, Davis Cup Finals©️