Вторая ракетка мира убежал с корта из-за вторжения пчел

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 08:34
©Кадр из видео

Четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США) между немецким теннисистом Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом прервали из-за пчел, передают Vesti.kz.

В первом сете они вторглись на корт, чем вынудили организаторов на некоторое время остановить матч. Позже официальной причиной его остановки назвали "вторжение пчел". Причем Алькараса ужалила пчела в лоб, что, собственно, не помешало второй ракетке мира обыграть шестого номера рейтинга ATP со счетом 6:3, 6:1.

Соперником Алькараса по полуфиналу турнира станет итальянец Янник Синнер (№3). Встреча состоится 17 марта.

Метки:
Алькарас Карлос теннис ATP
Новости
Вчера , 08:34
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