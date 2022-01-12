Уверенный выход в финал. Казахстанское трио продолжает сметать соперников на Australian Open

Автор: Димаш Тулегенов

Все три представителя Казахстана в мужском квалификационном турнире Australian Open сумели выйти в финал отборочного цикла. Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко продолжают уверенно побеждать, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В двух стартовых раундах квалификации 20-летний Скатов, 25-летний Попко и 34-летний Кукушкин переиграли своих соперников в двух сетах, не проиграв ни одной из четырех проведенных партий. Теперь казахстанцы синхронно обеспечили себе участие в финале квалификации - решающем матче за выход в основную сетку соревнований.

Самый юный из троицы - Скатов - уверенно обыграл своего австралийского ровесника из пятой сотни рейтинга - Дэйна Суини. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу уроженца Петропавловска. Теперь 255-я ракетка мира Скатов сыграет в финале квалификации турнира "Большого шлема".

Самое интересное, что для Скатова это дебютный взрослый турнир серии Grand Slam. Ранее он выступал лишь на юниорских соревнованиях, где его лучшим показателем был выход в полуфинал US Open-2017.

За выход в основную сетку турнира Тимофей сыграет с 216-й ракеткой мира из Португалии Гаштау Элиашем. Этот игрок в предыдущих стадиях оставил вне борьбы Эрнеста Гулбиса из Латвии и перуанца Хуана Пабло Варильяса, посеянного под 11-м номером.

Опытный Кукушкин может сыграть в основной сетке Australian Open в 12-й раз подряд - он еще ни разу не проигрывал в Мельбурне на квалификационном этапе. В своем полуфинале 180-й номер планеты переиграл своего ровесника из Нидерландов Робина Хаасе - 7:5, 7:6(2).

Это был четвертый матч между спортсменами, и теперь Михаил увеличил отрыв в личном противостоянии - 3:1. Можно сказать, что Кукушкин взял реванш у Хаасе за поражение в рамках Кубка Дэвиса весной 2020 года.

В решающей игре противостоять Кукушкину будет 25-летний американец Эрнесто Эскобедо, занимающий 141-ю строчку в мировой классификации. В прошлом году игроки уже встречались в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США), и тогда в двух сетах победу одержал Эскобедо - 6:2, 6:4. Сам Эрнесто тоже уверенно вышел в финал квалификации, победив в двух партиях и турка Алтуга Челикбилека, и итальянца Андреа Вавассори.

Что касается Попко, то он не оставил шансов местному теннисисту Филипу Секуличу. 177-я ракетка мира из Казахстана обыграл соперника со счетом 6:4, 6:2 чуть менее чем за полтора часа матча.

Теперь Дмитрий в третий раз в карьере вышел в финал квалификации на турнире "Большого шлема". Предыдущие пришлись на 2020 год, когда казахстанец в решающих матчах Australian Open и Roland Garros проиграл, в обоих случаях взяв стартовый сет.

В финале отборочного цикла вторая ракетка страны сыграет с победителем матча между австралийцем Максом Перселлом и чехом Иржи Лехечкой (18).

Отметим, что все три матча финального квалификационного раунда пройдут в пятницу, 14 января. Игры основной сетки соревнований стартуют в понедельник, 17 числа.

Таким образом, в мужской части одиночного турнира могут выступить сразу четверо казахстанцев. Автоматически в основную сетку попал лишь первый номер страны Александр Бублик.

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Фото: KTF (1), Davis Cup Finals (2), ATP Bendigo (3)©️