Уверенная игра и семь побед подряд. Бублик готов переписать историю на "Уимблдоне"?

Казахстанец Александр Бублик (№26) находится в отличной форме. Он уже пробился в третий круг "Уимблдона", а его победная серия составляет семь матчей кряду. Корреспондент Vesti.kz - о том, сможет ли лучший теннисист Казахстана установить личный рекорд на лондонских кортах.

В двух стартовых матчах на британском "Большом шлеме" 26-летний Бублик переиграл американцев. Сначала не у дел остался Маккензи Макдональд (№54) - 6:7(3), 6:4, 6:4, 6:4, а теперь казахстанец не оставил шансов Джеффри Вулфу (№48) - 6:3, 7:6(5), 6:0.

Александр в третий раз в карьере пробился в 1/16 финала "Уимблдона" (2021-2023), а еще он доходил до аналогичной стадии на US Open-2019. В позапрошлом году казахстанца остановил мощный поляк Хуберт Хуркач, а в прошлом году он споткнулся об американца Фрэнсиса Тиафо.

Всего лишь в четвертый раз в карьере Бублик смог выиграть сет со счетом 6:0 на турнирах "Большого шлема", и это случилось впервые с US Open-2021. Лучший теннисист Казахстана выглядит очень уверенно, и в этот раз у него действительно есть шанс обновить свой же рекорд на "Больших шлемах" и "Уимблдоне" в частности.

Соперником Александра в 1/16 финала будет немец Максимилиан Мартерер (№170). Да, он выиграл уже пять матчей на этом турнире (три - в квалификации, два - в основе), но с игроками уровня Бублика он еще не играл. Тем более казахстанец все еще на кураже после победного турнира АТР 500 в Галле (Германия), и это стало крупнейшим успехом в его карьере.

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До "Уимблдона" у Мартерера было 3-7 в последних десяти встречах. А с начала года он проиграл большую часть встреч, хотя немало игр провел на уровне ATP Challenger. Дополнительной мотивацией для Бублика будет то, что единственную встречу он Мартереру проиграл. Это было шесть лет назад все в том же Галле, когда казахстанец не только допустил "баранку" (0:6), но и вообще ограничился всего тремя геймами.

Поэтому уже завтра, 7 июля, Бублик может вернуть должок старому знакомому, одержать восьмую победу подряд и впервые в карьере выйти в четвертый раунд "Уимблдона" и турниров "Большого шлема" в целом.

Желаем Александру удачи!

Фото: "Уимблдон"©️

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