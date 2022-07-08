Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с "Уимблдона" перед полуфинальным матчем, сообщает официальный сайт турнира.

Надаль получил травму в победном четвертьфинале против американца Тейлора Фрица. Во втором сете у 36-летнего испанца возникли проблемы с мышцами живота, из-за чего, по его словам, команда уговаривала его сняться с матча. Испанец играл с семимиллиметровым разрывом одной из мышц живота.

Надаль в пятницу должен был провести полуфинальную встречу против Ника Кирьоса. В итоге австралиец автоматически вышел в финал "Уимблдона". До этого теннисист не проходил дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема.

Добавим, что женской сетке турнира в финал пробилась казахстанка Елена Рыбакина, которая впервые в карьере добилась такого результата. Матч за победу в турнире Большого шлема состоится завтра, 9 июля, а казахстанская спортсменка может удвоить свои призовые.

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