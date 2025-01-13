Третья ракетка мира прокомментировал разгром Казахстана на Australian Open-2025

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, поделился впечатлениями после уверенной победы над казахстанцем Александром Шевченко (№77) в первом круге Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча, длившаяся почти два часа, завершилась со счетом 6:1, 7:5, 6:1 в пользу испанца.

"Я очень доволен показанным уровнем. В этом нет никаких секретов, просто очень тяжелая работа. Я стараюсь изо всех сил каждый день, чтобы стать лучшим теннисистом и лучшим человеком", - сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Во втором круге, Алькарас, являющийся обладателем четырех титулов "Большого шлема" встретится с японским теннисистом Йосихито Нисиокой.