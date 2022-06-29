Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 29 июня, в пригороде Лондона (Великобритания) пройдет третий игровой день "Уимблдона"-2022. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию расписание игр с участием казахстанских теннисистов.

Первым же запуском на пятом корте, в 16:00 по времени Нур-Султана, сыграют парники. 34-летний казахстанец Андрей Голубев выступит в дуэте с украинцем Денисом Молчановым против испанско-австралийской пары Педро Мартинеса Портеро и Джона-Патрика Смита.

Следом на этой же площадке, ориентировочно в 17:30, сыграют 35-летний Александр Недовесов из Казахстана и пакистанец Айсам-уль-Хак Куреши. Их соперниками за выход во второй круг будут австралиец Джеймс Дакворт и американец Маркос Хирон.

Единственным представителем Казахстана в одиночном турнире, который сыграет сегодня, является Александр Бублик. Лучший теннисист страны выйдет вторым запуском на 14-й корт, ориентировочно в 18:00. Его соперником по второму кругу станет серб Душан Лайович.

В настоящее время 25-летний Александр занимает 38-е место в мировом рейтинге АТР, а 31-летний Душан располагается на 64-й строчке. Друг против друга они играли лишь раз, на Australian Open-2021, и тогда победу в четырех сетах одержал серб - 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:3.

Лучшим результатом на "Уимблдоне" для Бублика является прошлогодний выход в третий круг, и уже сегодня он может вновь пробиться в эту стадию. Что касается Лайовича, то это его самый неудачный турнир "Большого шлема". Лишь на "Уимблдоне" он ни разу не прошел дальше второго круга, поэтому сегодня постарается исправить ситуацию.

Отметим, что в параллельном матче сыграют американец Фрэнсис Тиафо (23) и немец Максимилиан Мартерер. Победитель этой встречи сыграет в третьем круге с лучшим из пары Бублик - Лайович.

Напомним, что вчера, 28 июня, в рамках второго игрового дня казахстанских болельщиков порадовала Елена Рыбакина (17), успешно стартовавшая на "Уимблдоне". Однако Юлия Путинцева (27) и Михаил Кукушкин (Q) не сумели составить компанию Елене.

Так, Путинцева в двух сетах уступила француженке Ализе Корне - 3:6, 6:7(5), а Кукушкин не сумел взять ни партии у американца Дженсона Бруксби (29) - 3:6, 2:6, 3:6.

Фото: "Уимблдон", The Queen's Club©️