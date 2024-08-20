Теннисисты из Казахстана узнали плохие новости перед стартом US Open

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 09:21
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Абсолютно все казахстанские теннисисты опустились в чемпионской гонке ATP в обновленном рейтинге, передает Vesti.kz.

На три позиции ухудшил свой рейтинг Александр Бублик, который сейчас на 26-ом месте. Столько же пунктов потерял Александр Шевченко - он сейчас 79-ый.

Остальные казахстанцы оказались ниже первой сотни: Михаил Кукушкин - 101-е место (-3), Дмитрий Попко - 150-е место (-4) и Тимофей Скатов - 172-е место (-6).

Что касается самого рейтинга казахстанских теннисистов в рейтинге ATP, то на данный момент Бублик занимает 27-е место, Шевченко - 60-е, Кукушкин - 117-ый, Попко - 182-ой, а Скатов - 190-ый.

Отметим, что вчера, 19 августа, стартовал открытый чемпионат Америки US Open-2024, в котором сыграют

Метки:
ATP Бублик Александр Шевченко Александр США US Open Попко Дмитрий Скатов Тимофей

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