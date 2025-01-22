На тай-брейке решился исход матча 17-летнего казахстанца на Australian Open

17-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов не смог выйти в четвертьфинал юниорского Australian Open-2025, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала он играл против шведа Вильяма Рейхтмана.

Первый сет остался за казахстанцем - 6:4, второй уже забрал Рейхтман - 6:4, а исход третьей партии решился на тай-брейке в пользу Вильяма - 7:6 (10:6).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 34 минуты.

Следующим соперником Рейхтмана станет победитель матча Джаггер Лич (США) - Флинн Томас (Швейцария).

Напомним, в первом круге Омарханов прошел американца Матисса Фарзама - 7:6 (7:3), 7:6 (10:8), во втором - австралийца Имерали Ибраими - 6:4, 6:3.