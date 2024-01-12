Стали известны первые соперники Бублика и Путинцевой на Australian Open

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 15:34
©ATP Tour

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева узнали первых соперников по Australian Open - 2024, сообщают Vesti.kz.

В первом круге мужского одиночного разряда Бублик встретится с индийским теннисистом Сумитом Нагалом. В случае успеха казахстанец во втором круге сыграет с победителем пары Маккензи Макдональд (США) - Цзюнчен Шан (Китай).

Путинцева в первом круге женского одиночного разряда встретится с россиянкой Анастасией Захаровой. Лучшая из этой пары во второй круге сразится с победительницей пары Кая Юван (Словения) - Анастасия Потапова (Россия).

Ранее свою соперницу узнала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В матче первого круга женского одиночного разряда она сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Победительница сыграет с сильнейшей в паре Кристина Буча (Испания) - Анна Блинкова (Россия).

Напомним, Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

Метки:
Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена WTA Казахстан Australian Open ATP

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