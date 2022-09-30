Состоялась жеребьевка квалификационного раунда ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК). Обладателями специальных приглашений от организаторов в квалификацию стали четыре казахстанца - Григорий Ломакин, Александр Недовесов и Арсланбек Айткулов.

Первый сеяный из казахстанцев на отборе Денис Евсеев сыграет против 65-й ракетки мира Давида Гоффена, Александр Недовесов сразится с Даниелем Галаном из Колумбии, Григорий Ломакин встретится с турком Алтугом Челикбелеком, Арлсанбеку Айткулову предстоит сыграть против россиянина Павла Котова.

Денис Истомин постарается сломить сопротивление серба Ласло Джере, восходящая звезда китайского тенниса Чжичжень Чжан будет играть против турка Жема Илкеля. Также в квалификации сыграют: Хамад Маджедович - Лука Нарди, Александр Шевченко - Карлос Гомес.

Матчи квалификационного раунда начнутся завтра, 1 октября в 11:00. Турнир пройдет в столичном национальном теннисном центре "Beeline Arena".

Соревнование серии ATP 500, третий по значимости турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов после турниров "Большого шлема" и ATP Masters 1000. На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Новак Джокович (седьмое место рейтига АТР), Карлос Алькарас (первое место), Даниил Медведев (четвертое место), Марин Чилич (16-е место), Станислас Вавринка (WC). Также сыграют: Стефанос Циципас (шестое место), Андрей Рублев (девятое место), Хуберт Хуркач (11-е место), Янник Синнер (десятое место), Феликс Оже-Альяссим (13-е место), Диего Шварцман (17-е место), Карен Хачанов (18-е место), Роберто Баутиста Агут (21-е место) и другие.