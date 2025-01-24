Снялся с полуфинала. В матче Джоковича определился финалист Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович не смог доиграть полуфинальную встречу на Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

Джокович, занимающий седьмую строчку рейтинга ATP неожиданно завершил свое выступление на турнире "Большого шлема", снявшись с полуфинала против немецкого теннисиста Александра Зверева, второго номера мирового рейтинга. Сделал он это после проигранного первого сета 7:6(5).

Отметим, что в рамках текущего розыгрыша Джокович поочередно одолел следующих теннисистов: Нинеш Басаваредди (США) - 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, Жайме Фарию (Португалия) - 6:1, 6:7, 6:3, 6:2, Томаша Махача (Чехия) - 6:1, 6:4, 6:4, Иржи Легечку (Чехия) - 6:3, 6:4, 7:6 и испанца Карлоса Алькараса - 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

В финале Зверев сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) - Бен Шелтон (США).

Турнир с призовым фондом 59,7 миллионов долларов проходит с 12 по 26 января, а действующим чемпионом является Синнер, который в прошлом году одолел Даниила Медведева в финале.