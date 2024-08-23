Сенсацией завершился матч Бублика на турнире за 1 миллион долларов

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№27) провел матч на выставочном турнире в Нью-Йорке Ultimate Tennis Showdown, сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца в 1/4 финала был экс-третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас (№11). Встреча завершилась победой Бублика - 3:2 (20:12, 11:17, 18:17, 10:21, 5:3).

В 1/2 финала Бублик сразится с австралийцем Алексом де Минауэром.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет один миллион долларов. Победитель получит 301 тысячу долларов, а за второе место полагается 161 тысяча долларов.

Отметим, что Бублик готовится к выступлению на US Open. В первом круге мужского одиночного разряда он сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.