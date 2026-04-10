"С ним не согласен". Первая ракетка мира отреагировал на слова Бублика

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, отреагировал на высказывание Александра Бублика о фаворитах турниров "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

Ранее Бублик заявил, что обыграть Алькараса, а также Новака Джоковича и Янника Синнера на крупнейших турнирах практически невозможно.

"Да, мы действительно выиграли девять последних турниров "Большого шлема", но я всё же не думаю, что мы непобедимы на этих соревнованиях. Когда кто-то вроде Бублика, кто находится в топ-10 (Бублик является 11-й ракеткой мира. — Прим. Ред), говорит такое, это вселяет веру.

Человек, понимающий этот вид спорта так же хорошо, как Бублик, и заявляющий, что мы не можем проиграть на турнире "Большого шлема", помогает нам быть более уверенными. Но я всё равно с ним не согласен", — приводит слова Алькараса Punto de Break.