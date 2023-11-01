Российский теннисист объяснил неприличный жест в адрес зрителей в Париже

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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил неприличный жест, показанный в сторону зрителей в Париже, сообщают Vesti.kz.

Медведев показал средний палец трибунам после сенсационного поражения от болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира Rolex Paris Masters.

"Средний палец? О нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?

У меня много друзей из Франции. Похоже, что им не очень нравится этот турнир, возможно, на то есть причина. Здесь я лучше играю, когда нет зрителей", - цитирует Медведева L'Equipe.

Во время матча зрители свистели в адрес Медведева, и во втором сете он даже отказывался продолжать игру до тех пор, пока они не прекратили свистеть.

Отметим, что в третьем круге Димитров сыграет с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом.

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