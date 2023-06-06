На "Ролан Гаррос- 2023" завершились все матчи 1/8 финала в мужском одиночном разряде, по итогам которых определились четвертьфинальный пары, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала сыграют:

Карлос Алькарас (Испания) - Стефанос Циципас (Греция)

Новак Джокович (Сербия) - Карен Хачанов (Россия)

Хольгер Руне (Дания) –- Каспер Рууд (Норвегия)

Александр Зверев (Германия) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Напомним, что Казахстан в мужском разряде представляли Александр Бублик и Тимофей Скатов, который не прошли барьер первого круга.