На "Ролан Гаррос" определились все четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 08:20
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На "Ролан Гаррос- 2023" завершились все матчи 1/8 финала в мужском одиночном разряде, по итогам которых определились четвертьфинальный пары, сообщают Vesti.kz

В 1/4 финала сыграют:

Карлос Алькарас (Испания) - Стефанос Циципас (Греция)
Новак Джокович (Сербия) - Карен Хачанов (Россия)
Хольгер Руне (Дания) –- Каспер Рууд (Норвегия)
Александр Зверев (Германия) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Напомним, что Казахстан в мужском разряде представляли Александр Бублик и Тимофей Скатов, который не прошли барьер первого круга. 

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Метки:
Ролан Гаррос

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