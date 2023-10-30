Решивший выступать за Казахстан российский теннисист взлетел в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 12:03
©instagram.com/shevchenkoo_17

Российский теннисист Александр Шевченко, принявший решение выступать за Казахстан, улучшил свое положение в мировом рейтинге, передают Vesti.kz.

22-летний Шевченко поднялся сразу на 20 позиций, расположившись на 63-м месте в рейтинге ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил переход Шевченко под флаг Казахстана, спортсмен уже сдал для этого соответствующие документы.

В прошлом году Шевченко победил на "челленджере" в Братиславе (Словакия), а в начале 2023-го выиграл титул на "челленджере" на Тенерифе (Испания).

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Метки:
ATP

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