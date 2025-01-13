Разгромом завершился первый матч Казахстана на Australian Open-2025

Сегодня, 13 января, в Мельбурне на Australian Open-2025 стартовал первый представитель Казахстана - Александр Шевченко, занимающий 77-е место в мировом рейтинге, передают Vesti.kz.

В первом круге ему противостоял испанец Карлос Алькарас, третья ракетка мира, которому он уступил в трех сетах - 1:6, 5:7, 1:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут. Шевченко отыграл без двойных ошибок, при этом не отметился подачами навылет. Алькарас, в свою очередь, сделал шесть эйсов при четырех двойных ошибках.

Напомним, что в прошлом году они встречались на стадии второго круга мастерса в Мадриде (Испания), где также победил Алькарас (6:2, 6:1).

Следующим соперником Алькараса станет японец Есихито Нисиока (№65).

Отметим, что 14 января сыграют другие представители Казахстана - Елена Рыбакина (№7), Юлия Путинцева (№23) и Александр Бублик (№37).