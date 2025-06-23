Разгром, триллер и поражение. Как Казахстан стартовал на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев с победы стартовал в квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона, сообщают Vesti.kz.

В первом круге квалификации он встретился с украинцем Виталием Сачко.

Матч пошел по сценарию триллера и завершился в пользу казахстанца по итогам трех сетов - 7:5, 4:6, 7:6(3).

Во втором круге Жукаев сыграет с немцем Янником Ханфманом.

Как стартовали на Уимблдоне другие казахстанцы:

Михаил Кукушкин, отдав первый сет, все же обыграл бразильца Тиаго Сейбота Вайлда - 4:6, 6:4, 6:3. Во втором круге Михаил сыграет с датским теннисистом Аугустом Хольмгреном.

Тимофей Скатов одолел итальянца Стефано Наполитано - 6:1, 6:4. В следующем круге Скатов встретится с бельгийцем Алесандром Блоксем.

В свою очередь Дмитрий Попко разгромно уступил аргентинцу Роману Бурручаге - 6:2, 6:1.