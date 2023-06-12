Автор: Димаш Тулегенов

На этой неделе в мировом теннисе начинается так называемый травяной сезон. Реже всего в течение года спортсмены соревнуются именно на быстром травяном покрытии, куда чаще выступая на более привычных глазам зрителей харде и грунте. Однако традиционно с десятых чисел июня до третьей декады июля лучшие игроки мира выступают на траве, а главным турниром в этот период становится "Уимблдон".

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о казахстанских теннисистах, которые раньше других открывают новый травяной сезон. На этой неделе сразу двое представителей страны сыграют на турнире категории АТР 250 Libema Open в Хертогенбоше (Нидерланды).

В одиночном разряде турнира примет участие лучший теннисист страны Александр Бублик (№47). В паре сыграют Александр Недовесов (№59) и все тот же Бублик (№233 в паре). Правда, выступят казахстанцы не вместе, а с разными партнерами.

В рамках сегодняшнего игрового дня 25-летний Бублик в паре с американцем Маккензи Макдональдом (№72 в парном разряде) сыграет с местными теннисистами Таллоном Грикспуром (№187) и Робином Хаасе (№35). Этот матч начнется в 17:00 по времени Астаны, а посмотреть его в прямом эфире можно будет здесь.

36-летний Недовесов выступит в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром (№60). Их соперниками по первому кругу станут вторые сеянные сальвадорец Марсело Аревало и нидерландец Жан-Жюльен Ройер (оба - №13). Эта встреча пройдет уже во вторник, 13 июня.

В тот же день Бублик сыграет в одиночном разряде. Соперником казахстанца станет победитель квалификации, экс-седьмая ракетка мира из Бельгии Давид Гоффен (№126). Они играли друг с другом дважды, и в обеих встречах 32-летний Гоффен оказывался лучше: 6:3, 7:6(9) в Монпелье в 2020-м, а также 6:3, 6:4 в Окленде в этом году. Победитель матча во втором круге сыграет со вторым сеянным итальянцем Янником Синнером (№9).

Лучшим казахстанским результатом в одиночном разряде турнира в Хертогенбоше является выход Михаила Кукушкина во второй раунд в 2019 году. В целом казахстанцы редко играют на этом соревновании, и участие Бублика в нем тоже дебютное. Ранее в одиночном разряде Хертогенбоша себя проявляли лишь Кукушкин (2019) и Недовесов (2014).

Действующим обладателем кубка турнира является нидерландец Тим ван Рейтховен, который текущий розыгрыш пропускает. Первым сеянным является россиянин Даниил Медведев (№3). Победитель соревнований получит 250 рейтинговых очков, а общий призовой фонд составляет 673,6 тысячи евро (324,3 миллиона тенге).

Кроме того, на этом турнире ожидается возвращение как минимум двух игроков, которых фанаты давно не видели в деле. Впервые с января на корт выйдет пятикратная чемпионка "Уимблдона" 42-летняя Винус Уильямс, а впервые с 2021-го сыграет финалист "Уимблдона"-2016 32-летний Милош Раонич.

Отметим, что ни на одном из параллельно проходящих травяных турниров представителей Казахстана в списке участников нет.

Фото: Tennisnet.com, Libema Open©️