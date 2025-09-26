Прямая трансляция матча Бублика после завоевания титула ATP

Сегодня, 26 сентября, первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№16) стартует на турнире категории ATP 500 в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Соперником Бублика в первом круге соревнований будет француз Адриан Маннарино (№60).

Матч ориентировочно начнется в 11:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Отметим, что на днях Бублик оформил победу на турнире категории WTA 250 в Ханчжоу.

Для 28-летнего казахстанца эта победа стала восьмой в карьере и уже четвёртой в сезоне-2025.

Напомним, летом, за 36 дней бублик завоевал три титула ATP.

20 июня, Бублик выиграл турнир категории ATP 500 в Галле (Германия). В финале казахстанец одолел россиянина Даниила Медведева - 6:3, 7:6(4).

20 июля Бублик победил на турнире категории ATP 250 в Гштаде (Швейцария), обыграв в финале аргентинца Хуана Мануэля Серундоло - 6:4, 4:6, 6:3.

26 июля на турнире ATP 250 в Кицбюэле (Австрия) он победил в финале француза Артура Казо - 6:4, 6:3.