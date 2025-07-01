Появилась реакция на фиаско Бублика на Уимблдоне - 2025

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter отреагировал на неожиданное поражение Александра Бублика в первом круге Уимблдона-2025, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, сенсационно уступил испанцу Хауме Муньяру, который идет лишь на 54-й позиции.

"Муньяр победил Бублика со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 7:6, 6:2 на Уимблдоне. Два очка отделяли его от поражения. Бублик подавал на матч. Муньяр проигрывал 2:4 на тай-брейке в четвертом сете. В итоге Хауме выбил одного из самых сильных игроков на травяных кортах. То, как он проложил себе путь в этом матче, было просто невероятным", - пишет The Tennis Letter.